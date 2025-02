Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, che peccato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

TORTONA 7869 ALLIANZ TORTONA: Cissè 4, Brizzi, Lisini 2, Aprile 10, Farias 14, Korlatovic 11, Albertinazzi, Fogliato n.e., Di Meo, Albertinaso 5, Bazan 13, Josovic 19. All.: Ansaloni.: Lusetti F. 3, Selva 2, Bonaretti 9, Bardelli n.e., Yadde 11, Mainini, Lusetti L. 4, Emokhare, Deme 18, Manfredotti L. 9, Manfredotti A. 5, Abreu 8. All.: Rossetti. Arbitri: Quarta, Castellaneta, La Grotta. Parziali: 16-17, 26-33, 51-49. Termina a testa alta il cammino dellaUnder 19 di coach Marco Rossetti alle Final-Eight della Next Gen Cup, in corso di svolgimento a Brescia. La formazione biancorossa ha condotto il match per lunghi tratti, sfiorando l’impresa contro Tortona, vincitrice del proprio girone eliminatorio (laera arrivata quarta nel suo raggruppamento, ndr).