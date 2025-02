Iodonna.it - Una ricetta da sfoderare a sorpresa durante un brunch o per stupire con un antipasto di fine inverno

I canestrelli si pescano fino a marzo e sono un’alternativa delicata alle capesante, più grandi e di sapore più deciso. In compagnia della polenta dovrebbero sigillare un’intesa di sapore invernale. Invece questa tavola sogna già l’estate al mare. Ceramiche decorate a colori vivaci, tessuto a righe bianco e azzurro. Non ci sono più le stagioni di una volta. Del pesce non si butta via niente, la lezione di Chef Alberto Gipponi su branzini, cozze e vongole X Leggi anche › Ricette con cozze, vongole, fasolari e capesante INGREDIENTI X 4: 12 canestrelli (oppure capesante), già aperti e puliti 30 g prezzemolo 1 spicchio d’aglio 1 cipolla bianca media 1 limone 3 cucchiai di vino bianco 2 cucchiai di pangrattato 50 g burro 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva sale e pepe1 confezione di polenta istantanea (meglio se preparata il giorno prima) ProcedimentoMondate, lavate e tritate insieme, moltomente, il prezzemolo, l’aglio e la cipolla bianca.