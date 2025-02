Ilrestodelcarlino.it - Una Bologna senza barriere: ecco il piano per una città accessibile a tutti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 febbraio 2025 – Ilper l’eliminazione dellearchitettoniche (Peba) che punta a sviluppare l’accessibilità e l’inclusione negli spazi pubblici è stato presentato stamattina a organizzazioni sindacali, del terzo settore, consiglieri comunali e presidenti di quartiere. Un- spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari - che parte da un primo stralcio connesso all’intervento sull’opera principe della: il tram. Un intervento che renderà accessibili 178 strade (per un totale di circa 100 chilometri di percorsi pedonali) eliminando oltre 3.500. Un investimento di oltre 9 milioni di euro che permetterà poi in futuro di avere altri finanziamenti. Il sindaco Matteo Lepore ricorda come il tram porterà un grande cambiamento per il futuro e sarà un simbolo di accessibilità: “E’ un’opera strategica per il Paese che vedrà impiegati nei prossimi giorni mille operai al lavoro sette giorni su sette.