Lanazione.it - Un viaggio fra le Crociate e i Templari

Leggi su Lanazione.it

Unnella storia della nostra città, nel cuore del Medioevo: dalleai monaci cavalieri dell’Ordine del Tempio. E’ il tema del nuovo appuntamento che propone per domani mattina “AnotherFirenze“, con un tour a cura di Valerie Pizzera e una conferenza del nostro caporedattore Alessandro Antico, fra l’altro autore della serie di minivideo “Firenze Antica“ che potete trovare su tutti i social network de La Nazione. Domattina partenza alle 9,30 con la visita guidata della chiesa dei Santi Apostoli: è il luogo giusto per lo spunto delle“fiorentine“, con il leggendario Pazzino dei Pazzi che scalò a mani nude le mura di Gerusalemme e che poi avrebbe portato qui in città alcuni frammenti di quelle pietre, custodite proprio nella chiesa che si trova in piazza del Limbo. Questo e molto altro ancora sarà raccontato da Valerie Pizzera, che si soffermerà anche sulle numerose opere d’arte conservate nella chiesa dei Santi Apostoli, mentre il nostro giornalista racconterà alcuni aspetti della vicenda appassionante dei, in una suggestiva location di via Maggio dove è previsto anche un coffee-break.