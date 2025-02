Bergamonews.it - Un sogno che cresce, dal dolore alla speranza: la Casa di Leo diventa cinque volte più grande

Treviolo. “Leo èto”. Dopo poco più di 14 mesi di lavori sono stati svelati nella mattina di sabato 22 febbraio i nuovi spazi delladi Leo, frutto del progetto di ampliamento dell’attuale sede di Treviolo.Una struttura unica in Italia, un rifugio per le famiglie con figli in cura all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo che necessitano di lunghi periodi di ospedalizzazione dove i piccoli possono affrontare l’esperienza della malattia. L’ampliamento era iniziato con la posa della prima pietra nel novembre 2023. Il progetto è ora realtà con un’area di 3.600 metri quadrati pronta per essere arredata e attivata: Ladi Leo di fatto quintuplica le sue dimensioni, introducendo nuovi spazi per migliorare i propri servizi, favorendo il benessere fisico e psicologico dei bambini e delle famiglie.