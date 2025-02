Superguidatv.it - Un Posto al Sole, trame future: Michele è in pericolo?

Negli episodi Unalin onda in questi giorni su Rai Tre, stiamo assistendo all’inchiesta disul caporalato nell’azienda Gagliotti. La storyline però, prenderà presto una piega inaspettata e Saviani potrebbe trovarsi a correre un grande.Anticipazioni Unal: Gagliotti scopre chi lo perseguitaSarà un susseguirsi di eventi a permettere a Gagliotti di scoprire chi gli starà alle calcagna. Tutto inizierà nel momento in cui Alice Pergolesi – venuta a conoscenza delle indagini di– si lascerà sfuggire incautamente il nome del giornalista parlando con Vinicio. Quella che potrebbe sembrare a prima vista una semplice conversazione tra innamorati, scatenerà in realtà una serie di conseguenze, e a farne le spese sarà proprio Saviani.Upas spoiler futuri:nei guaiNon potendo più ignorare la situazione, Vinicio – che ha sempre tenuto le distanze dagli affari sporchi del fratello – lo affronta per chiedere spiegazioni, ma si sente mettere alle strette: deve decidere da che parte schierarsi!Le conseguenze della discussione tra Vinicio e Gennaro non tarderanno ad arrivare, e mentre il primo sarà costretto a prendere una decisione, l’altro saprà che dietro tutto ciò che gli starà accadendo, si celerà