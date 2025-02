Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda

Ha diretto film passati alla storia, come Terminator, Aliens, Titanic, Avatar e lavorato come sceneggiatore e produttore. The Art of James Cameron racconta la sua creatività attraverso più di 300 lavori. Opere rare, spesso mai viste, schizzi, progetti non sempre realizzati, provenienti dal suo archivio, ma anche oggetti di scena, costumi, foto e tecnologie 3D di sua invenzione. A Torino, dal 26 febbraio al 16 giugno. “Avatar: La Via dell’Acqua”, il nuovo trailer X Leggi anche › La mostra “La Belle Époque” a Brescia e gli altri eventi da non perdere In bilico tra arte, scienza e tecnologia Dall’origine al destino indaga l’evoluzione della cultura umana, dalla comparsa dell’homo sapiens a quella, recentissima, dell’AI.