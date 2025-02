Agi.it - Un lupo finisce nel Naviglio Grande, salvato dai vigili del fuoco

Leggi su Agi.it

AGI - Era bloccato su una roggia deldi Gaggiano, a una quindicina di chilometri da Milano. Lo sguardo smarrito e impaurito, niente che potesse rimandare all'immagine forte, fiera e fiabesca di un. Ritratto e immobile sulla roggia ha atteso che qualcuno riuscisse a toglierlo da quell'impaccio. E sono intervenuti idel, arrivati con i mezzi adeguati del nucleo Saf e gli esperti del Cras di Milano, il centro recupero animali selvatici, per raggiungere l'esemplare dal basso. Con un gommone hanno raggiunto la roggia e si sono accostati alla sponda, dove ilera bloccato. Ma l'animale, forse per la paura e per la scarsa confidenza con gli umani, ha fatto resistenza. L'operazione non è stata semplice. Ci sono volute pazienza e tanta esperienza per portare in salvo il, che dopo un po' si è lasciato prendere.