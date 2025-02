Feedpress.me - Un lupo finisce in una roggia vicino al Naviglio Grande: il video del salvataggio

Leggi su Feedpress.me

Unè stato salvato questa mattina nel Milanese , grazie a un intervento dei Vigili del fuoco dopo la segnalazione di un passante che lo aveva notato bloccato in una. L’intervento è iniziato poco dopo le 7 a Gaggiano , comune agricolo del Sud-Est milanese , tra via Milano e via Italia . Sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento milanese di via Darwin e il nucleo Saf fluviale.