Un impegno fra le parti per il territorio

La giunta comunale incontra il comitato di Cafaggio. Ieri mattina, la giunta comunale di Bagni di Lucca ha incontrato alcuni rappresentanti del comitato di Cafaggio, popoloso quartiere della frazione di Fornoli. La collaborazione tra l’amministrazione ed il comitato è attiva ormai da diversi anni si è ultimamente rafforzata mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione che impegna reciprocamente leper un periodo di almeno 10 anni. La convenzione sancisce la collaborazione dell’associazione con l’amministrazione per il mantenimento delche in questi ultimi anni ha dato ottimi risultati e piena soddisfazione da ambo le. Il comitato di Cafaggio è un esempio di collaborazione tra associazioni di volontariato e amministrazione per la manutenzione e cura deldove l’intervento del volontario integra in maniera sostanziale l’azione amministrativa e ne completa gli interventi che difficilmente potrebbero essere eseguiti dall’amministrazione in maniera così efficiente e puntuale.