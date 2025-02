Liberoquotidiano.it - "Un covo di violenze, non avete alibi": vergogna rossa a Torino, la fucilata della Montaruli

"Ancora una volta la città diè teatro di un brutto spettacolo che fa male alla città": il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Augustaha commentato così l'occupazione del Politecnico da parte dei collettivi studenteschi in segno di protesta contro la visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani, invitato all'inaugurazione dell'anno accademico. "Il ministro Tajani ha la nostra solidarietà - ha proseguito-. Le sue parole di riconoscimento del lavoro piemontese tolgono ognialle polemiche nei confronti suoi e del governo. Ciò che non haè invece il costante tentativo di minacciare le istituzioni, di svilirne gli sforzi, di fare violenza. Avviene ain maniera ormai preoccupante ed è ora che tutti prendano atto che questa città non è laboratorio di un legittimo dissenso madi un inammissibile attacco allo Stato".