Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: cosa filtra sull’infortunio di Douglas Luiz, i bianconeri possono tornare alla carica per Tonali

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dredazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 21 febbraio 2025– 20 febbraio 2025– 19 febbraio 2025– 18 febbraio 2025– 21 febbraio 2025Calciomercato, nuova rivoluzione in estate con i soldi della Champions? Dalle mosse in attacco a quelle possibili eccellenti cessioni: tutti gli aggiornamentiOre 23:10 – Calciomercato, l’analisi delle possibili mosse deinella prossima sessione estiva: dai possibili acquisti alle cessioniMilik torna in campo! L’attaccante dellaprosegue il recupero dall’infortunio: queste FOTO e VIDEO fanno ben sperare i tifosiOre 22:40 – Milik torna in campo per recuperare dall’infortunio: ecco le FOTO e VIDEO pubblicate dall’attaccante della, il centrocampista ha già detto sì ai! Eccoserve per affondare il colpo: ci sono importanti novitàOre 20:20 –, il centrocampista ha già detto sì ai: tutti gli ultimi aggiornamenti sul possibile colpoMbangula al canale della Serie A: «Con Thiago Motta mi trovo benissimo, gli sarò sempre grato.