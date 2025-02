Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le ultime scelte in vista di Inter Genoa, le parole di Zalewski, Sommer si opera

di Redazione, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione diNews 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Indice dei Contenutidi SABATO 22 FEBBRAIOdi VENERDI’ 21 FEBBRAIOdi GIOVEDI’ 20 FEBBRAIOdi MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIOdi MARTEDI’ 18 FEBBRAIOdi LUNEDI’ 17 FEBBRAIOdi DOMENICA 16 FEBBRAIOdi SABATO 15 FEBBRAIOdi VENERDI’ 14 FEBBRAIOdi SABATO 22 FEBBRAIOsi racconta: «Essere arrivato all’è una tappa importante per la mia carriera! Inzaghi? Ha creduto tanto in me.