Ultimi sondaggi per le elezioni in Germania exploit di Afd E Musk tira la volata all’estrema destra

Roma, 22 febbraio 2025 – In un clima di tensione per l’accoltellamento di un uomo al memoriale dell'Olocausto e avvelenato dalle incursioni nel dibattito politico interno di Elon– che su X ha scritto "Solo l'AfD può salvare la", sostenendo il partito di estrematedesco –, arriva l’ultimoo condotto dalla Bild in vista dellepolitiche di domani. L'inchiesta, condotta da Insa per il quotidiano tedesco, conferma le tendenze registrate nelle ultime settimane, con i conservatori della Cdu/Csu e il loro candidato alla cancelleria, Friedrich Merz, sono dati saldamente in testa al 29,5%, 5 punti percentuali in più rispetto al risultato elettorale del 2021. I socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz precipiterebbero al 15%, oltre 10 punti percentuali in meno rispetto a quattro anni fa.