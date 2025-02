Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 22-02-2025 ore 19:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno cholesteryl apertura di giornale due stati in mano da Massa sono stati liberati Oggi sono saliti sul palco allestito a Rafa aiutati a camminare Dai miliziani sono stati trasportati sulle auto della Croce Rossa per essere consegnate le forze armate italiane a Massa ferma intanto di essere pronta procedere con la seconda parte dell' accordo di cessate il fuoco con Israele e spinge per accelerare il processo di scambio stati detenuti in una dichiarazione miliziano ribadiscono di essere pronti a un processo di scambio globale con gli ortaggi che porterà un cessate il fuoco permanente a ritiro completo della Dieffe da casa oggi Liberati in tutto messaggi mano da Massi Che bellino il presunto autore della collegamento di ieri al memoriale dell'olocausto sarebbe un richiedente asilo diciannovenne di nazionalità siriana intorno alle 18 accoltellato un trentenne ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita questo giorno di attacchi di tipo Dos degli hacker filorussi No Name a una ventina di siti italiani colpiti ministeri e forze di polizia il Ministro delle Infrastrutture la Guardia di Finanza banche Intesa San Paolo aziende del trasporto aeroporto di Linate aeroporto di Malpensa a Siena mobilità porto di Taranto Porto di Trieste alcuni portali sono irraggiungibili altri rallentati l'agenzia della cybersicurezza nazionale intervenuto per allertare i target e mitigare gli attacchi proprio ieri ha pubblicato sul sito di linee guida per il contrasto a questo tipo di attacchi che consistono nel intasare Il bersaglio di richieste di accesso in modo da compromettere la funzionalità la cronaca un giovane in spagnolo di 22 anni è stato accoltellato nella notte a Milano da un gruppo di ragazzi che lo hanno aggredito a scopo di rapina i ragazzi è stato ferito superficialmente si trovava in vialecon gli amici Quando è stato avvicinato da un gruppetto di nordafricani che per portargli via la catenina gli hanno sferrato un fendente soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli le sue condizioni non sono gravi in chiusura medico per Papa Francesco Bergoglio riposato bene nella sua ottava notte di ritardo dal Policlinico Gemelli a causa di una polmonite bilaterale S medici dovrà restare in ospedale almeno per tutta la prossima settimana in un'intervista al Corriere della segreteria di Stato Vaticano definisce tutte inutili speculazioni quelle Cerca l'ipotesi di dimissioni del pontefice Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre alla sua ripresa al tuo ritorno in Vaticano Queste sono le uniche cose che contano grazie a Dio leche arrivano dal gemelli sono incoraggianti e si sta riprendendo gli sono state Mandate delle pratiche d'ufficio Ciò significa che procede bene afferma paroline era l'ultima notizia Grazie per averci seguito l'informazione eh torna la prossima edizione diamo la linea alla regia