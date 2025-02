Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 22-02-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio bufera sul salutono divano un all'Agip Akbar della deciso di annullare il suo discorso alla convention dei conservatori americani mentre la meloni parlerà oggi in videocollegamento all'assemblea trumpiana di Washington instante L'opposizione abbia chiesto alla Premiere di seguire l'esempio delle pianista è una sala di Trump attacca la slide il presidente americano intanto silura Broni nomina che il nuovo capo di stato maggiore congiunto delle Forze Armate americane Donatella Giura come responsabile dell' FBI tra un po' ancora contro tedeschi non penso che sia importante la presenza del presidente ucraino colloqui con la Russia ferma il leader americano devono parlarsi comunque detto il Tycoon il presidente ucraino chiede ai leader europei di fare di più perché non dire le pace nella notte droni rossi sulla regione di Chievo un morto e diversi danni oggi non viene di orbana sullo stato della nazione ed è previsto per oggi il settimo scambio tra Marte Israele si sta già a fronte di oltre 600 detenuti palestinesi il movimento islamista affermato di aver consegnato ieri era rotta il corpo della madre dei piccoli bimbi I bimbi sono stati brutalmente assassinati a mani nude dai terroristi secondo le forze di difesa israeliane Oggi ultima giornata di campagna elettorale in Germania domani per le politiche Mercure della Monaco nella tua porta prevista una manifestazione di una ditta a Berlino ieri nella capitale un turista in spagnolo di 30 anni è stato accoltellato al memoriale della Shoah a pochi metri dal bundestag arrestato l'aggressore attualmente non è in pericolo di vita ma resta il rischio di sepsi e la situazione è ancora grave così medici dell'ospedale Gemelli diFrancesco rimarrà ricoverato ancora almeno tutta la prossima settimana il pontefice non è fuori pericolo e ha sempre voluto che dicessimo la verità è stata Aggiunto ieri nel briefing dei sanitari l'Inter affronterà agli ottavi che mi preoccupa eliminato il Milan in Europa League e niente derby la Lazio se la vedrà col Viktoria pilsen al'athletic Bilbao in conferenza Fiorentina trova il Panathinaikos Leggio di anticipo della 26esima giornata di serie A oggi in campo Parma Bologna Venezia Nazionale 15 Torino Milano alle 18 Inter Genoa 20:45 la Coppa del Mondo di sci la Brignone vince il primo gigante delle portiere oggi torna in pista nel secondo Paris sarà impegnato nella discesa di crans-montana ed è tutto vi auguro una buona giornata