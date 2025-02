Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 22-02-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale hanno ritrovato il raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con leprincipali dall'Italia e dal mondo in verdura Torniamo a parlare a Gaza oggi liberi 6 ostaggi 602 prigionieri palestinesi ama consegna il corpo di sci Ribeira bombe sugli autobus a Tel Aviv arrestato un italiano andiamo in gita le truppe in cisgiordania scambio di accuse tra Israele e hamas sulla morte dei fratellini l'IBAN uccisi dalle bombe no rispondono dai carcerieri giri è stata una madre meravigliosa per allestire una compagnia amorevole per gli hard in una sorella e zia devote un'amica di incredibile messaggio trasmesso dalla famiglia Biba dopo l'identificazione del co di Ciribì pass consegnato ieri da ma dopo lo scambio dei resti il giorno precedente ancora i rappresentanti più influenti della Destra americana sono riuniti da giovedì vicino a Washington per la convention del cibo una convention conservatrice di tre giorni che celebra la vittoria di Donald Trump La nuova era magra e culminerà con il discorso del presidente repubblicano oggi unisci del più grande influente Raduno dei conservatori del mondo mentre festeggia mi ci mettiamo al lavoro è scritto nella home page del sito della convention che celebra la vittoria elettorale di novembre gli Stati Uniti hanno proposto una risoluzione alle Nazioni Unite sul conflitto in Ucraina che lo mette ogni invenzione sull'integrità del territorio di chi è occupato dalla Russia lo riferiscono fonti diplomatiche il testo creano Europea sottolinea invece la necessità di raddoppiare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra che stanno prendendo in considerazione diverse iniziative A tal fine ma ti fa anche un preciso riferimento alla responsabilità della Russia per l'invasione territoriale di Kiev il testo ribadisce anche le precedenti richieste dell'assemblea generale delle Nazioni Unite per un ritiro immediato incondizionato delle truppe russe dell'Ucraina il testo predisposto da Washington chiede una rapida fine del conflitto senza Tuttavia menzionare l'integrità territoriale di Kiev ed è stato accolto dall'ambasciatore di Mosca prezzo delle Nazioni Unite Infatti i lineamenti come una buona mossa ma sottolineato che non affronta le radici del conflitto il mio morale della sua nel centro di Berlino è stato teatro di una grave accoltellamento un uomo è stato attaccato tra le stelle che compongono il memoriale della Shoah nel centro di Berlino a pochi metri dal bundestag la persona rimasta gravemente ferita in seguito all'attacco a colpi di coltello nei pressi del memoriale si tratterebbe di un turista spagnolo non sarebbe comunque in pericolo di vita al Policlinico Gemelli si è tenuto un briefing informativo per i giornalisti accreditati presso la sala stampa della Santa Sede con alcuni membri dell'equipe medica che hanno in cura Papa Francesco il papà non è attaccato macchinario quando ha bisogno metti i Naselli tra un po' di ossigeno Massa respiro spontaneo e si alimenta dobbiamo essere Concentrati a superare questa fase qui Vediamo le tempra del Santo Padre non è una persona che mo almeno tutta la prossima settimana il papà non è fuori pericolo dicono i medici ma adesso non è in pericolo di vita oggi è andato in cappella a pregare è tutto per questa edizione buon proseguimento di ascolto a più tardi https://storage.