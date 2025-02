Lapresse.it - Ue: Fico elogia Trump a Cpac, sta riportando verità e pace in Europa

Milano, 22 feb. (LaPresse) – Il primo ministro slovacco, Robert, hato il presidente Usa, Donald, in occasione del, la conferenza dei conservatori in corso a Washington che riunisce la rete ‘sovranista’ mondiale. “Il vostro presidente sta rendendo un grande servizio all’”, ha dettoalla Conservative Political Action Conference (), in un discorso di circa 15 minuti. “L’energia e la determinazione con cui il vostro presidente Donaldè entrato nel processo diin Ucraina sono ammirevoli. Stalae, speriamo tutti, lain”, ha sottolineato. Lo riporta Politico.