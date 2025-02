Quotidiano.net - Ucraina Putin canta vittoria

Lunedì 24 febbraio gli occhi del mondo saranno posati su Kiev, dove Volodymyr Zelensky accoglierà vertici Ue e rappresentanti di governo (stavolta non Giorgia Meloni) schierati con l’nel terzo anniversario dell’invasione russa. Ma è a Mosca, ad appena 756 chilometri in linea d’aria, che potrebbe andare in scena il copione più marziale e sgradito: l’annuncio unilaterale dellarecitato da Vladimir. Lo temono i servizi segreti ucraini i cui sospetti finiscono sulle pagine della tedesca Bild. Vero o falso? Impossibile saperlo. Ma verosimile sì, e quindi spendibile in un cortocircuito mediatico in cui gli stessi allarmi lanciati da Kiev finiscono per concorrere all’esibizione di potenza di Casa Bianca e Cremlino. Un allineamento talmente imbarazzante che il portavoceiano Dmitry Peskov deve precipitarsi a smentirlo: "È un’impressione sbagliata", commenta.