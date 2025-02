Lapresse.it - Ucraina: Musk, falso che vogliamo interrompere servizi Starlink a Kiev

Leggi su Lapresse.it

Milano, 22 feb. (LaPresse) – Elonha negato l’intenzione degli Stati Uniti dil’accesso all’ai terminali Internet satellitarise non dovesse accettare l’accordo con Washington sulle risorse minerarie. In un post su X in cui citava questa notizia,ha commentato: “Questo è”. Ha poi aggiunto che l’agenzia Reuters, che aveva dato l’indiscrezione, “sta mentendo. Sono secondi solo all’AP (Associated Propaganda) come bugiardi delle notizie”.