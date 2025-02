Lapresse.it - Ucraina: media, Zelensky non è pronto ad accettare accordo sui minerali con Usa

Milano, 22 feb. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr, non èadunsuicon gli Stati Uniti, poiché l’vede una “serie di questioni problematiche” per la bozza dell’. Lo riferisce Sky News Uk citando una fonte. Donald Trump aveva riferito di unvicino per avere accesso alle risorse minerarie e terre rare ucraine in cambio di armi, ma una fonte a conoscenza delle negoziazioni ha detto a Sky News che il presidente ucraino non èa firmare. “L’non è ancoraper essere firmato, ci sono una serie di questioni problematiche e, nella forma attuale della bozza, il presidente non èad accettarlo”, riferisce la fonte, aggiungendo che “le bozze non riflettono una partnership e contengono solo impegni unilaterali da parte dell’”.