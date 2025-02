Notizie.com - Ucraina in Europa: “Un vero e proprio casus belli pronto ad esplodere”

Pace ine relazioni internazionali: quali sono le posizioni dei singoli Paesi e come potrebbe cambiare la situazione inin: “Unad” (Ansa Foto) – notizie.com“Ho avuto ottimi colloqui con Putin e non altrettanto buoni con l’“. Si riassume così quanto accaduto negli ultimi giorni sul fronte della guerra Mosca-Kiev nelle parole del presidente Usa Donald Trump.“Non hanno carte in mano ma stanno giocando duro”, ha aggiunto incontrando un gruppo di governatori alla Casa Bianca. Sono stati giorni duri per Kiev sul piano delle relazioni con gli Usa, durante i quali Volodymyr Zelensky ha dovuto incassare accuse e anche attacchi da parte del tycoon.Il presidente ucraino, a detta di Trump non sarebbe un buon comico e il suo mandato non è legittimo perché non è arrivato dai cittadini: inlo scorso anno non ci sono state le elezioni a causa della guerra.