Lanazione.it - Uccisa a coltellate a Rufina. Caccia alle verità nel pc. Lui è ancora in coma

Firenze, 22 febbraio 2025 – È stabile. Ma ’intrappolato’ in quello che i medici avrebbero definito “irreversibile”. Non migliorano le condizioni di Lorenzo Innocenti, l’architetto di 37 anni che nella mattinata dell’8 febbraio ha accoltellato a morte la compagna Eleonora Guidi (34 anni) all’interno della loro abitazione. La coppia viveva in via Pavese a, insieme al piccolo figlio di un anno e mezzo. I funerali di Eleonora Guidi, lacrime e dolore aA più di dieci giorni dall’omicidio, rimangonoun mistero le cause che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così feroce. Ventiquattro leriversate contro la compagna, di cui le ultime sferrate di fronte al figlio piccolo. Poi il primo tentativo di suicidio con il coltello, sventato dal padre, e infine il tuffo dalla terrazza della palazzina.