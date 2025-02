Ilrestodelcarlino.it - Uccide il pitbull del vicino. Viene assolto in tribunale

Era stato condannato in primo grado daldi Ascoli per aver ucciso ildi undi casa. La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza originale, assolvendolo accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Massimo Comini in base alla quale il suo assistito era stato costretto a reagire per l’aggressione dei tre animali. In primo grado era stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione oltre al risarcimento in sede civile, poiché per crudeltà e senza necessità aveva cagionato la morte di uncolpendola al fianco sinistro con un coltello e lacerandogli il polmone e il cuore. Questo accadeva il 10 dicembre 2021. Essenzialmente la sentenza di primo grado ha fondato la responsabilità dell’imputato, perché lui qualche giorno prima del fatto, mentre portava a spasso il proprio cane razza bull terrier, nel passare davanti alla proprietà delera stato improvvisamente accerchiato da treche erano riusciti a forzare la loro recinzione.