Oasport.it - UAE Tour 2025, tappa di oggi (22 febbraio): orari, percorso, tv. Ultima chance per i velocisti, Milan per il tris

Pendella settima edizione dell’UAE, ma sarà l’per i, la quarta in questa breve corsa a tappe emiratina. Un’altra frazione piatta che vedrà gli uomini di classifica tirare il fiato prima del gran finale di domani, laddove si deciderà la generale sulla classica salita di Jebel Hafeet.Guarda l’UAEsu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseSESTAUAESestache sarà completamente pianeggiante e non presenta difficoltà altimetriche: partenza da Abu Dhabi Cycling Club e arrivo a Abu Dhabi Breakwater dopo 165 km con appena 177 metri di dislivello complessivi. Frazione che sarà resa più viva dal primo traguardo volante di Yas Marina Circuit, quando i corridori passeranno nel celebre circuito di F1 e soprattutto dai possibili ventagli che si possono venire a creare da un momento all’altro per il forte vento.