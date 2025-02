Oasport.it - UAE Tour 2025, Dylan Groenewegen costretto al ritiro dopo la caduta di ieri

Leggi su Oasport.it

Prosegue l’UAEche oggi giunge alla sesta tappa: Tadej Pogacar è in testa alla classifica generalela prima vittoria stagionale e lo sloveno proverà a vincere anche domani per difendere il primato. Oggi però sarà un altro arrivo destinato ai velocisti, visto il percorso completamente piatto.A proposito di velocisti, oggi non ha preso il via. Il velocista della Jayco AlUla, infatti, non è riuscito a riprendersi appieno nella nottela bruttache lo ha visto coinvolto, insieme ad altri corridori, nella parte finale della quinta tappa. Unache gli ha causato anche una lieve commozione cerebrale.Lo staff medico della formazione australiana, in comune accordo con il corridore, ha deciso di non prendere rischi e di permettere al corridore di riprendersi con calma e di recuperare in vista dei prossimi obiettivi della stagione, senza forzare e azzardare.