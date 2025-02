Justcalcio.com - Tuttosport – spunta il nome per il post Cambiaso

2025-02-22 13:32:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS:De Cuyper per ilOra la pista Blues potrebbe perdere di consistenza, favorendo magari le squadre di casa nostra come la Juve oppure il Napoli, che a gennaio era andato vicino ad ingaggiarlo. Da non escludere che il club di De Laurentiis possa riprovarci, anche se il no di Adeyemi a fine gennaio ha irritato dalle parti di Castelvolturno. Insomma, la partita resta aperta ad ogni tipo di soluzione. Ci sarà tempo e modo per riparlarne. Così come la dirigenza bianconera appare molto attenta in questi ultimi tempi al mercato riguardante i terzini sinistri. Pep Guardiola a giugno tornerà, infatti, alla carica per strapparealla Vecchia Signora. Meglio quindi non farsi trovare impreparati in caso di cessione del laterale scuola Genoa.