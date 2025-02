Justcalcio.com - Tuttosport – “Rigore da arresto”. Runjaic risponde su Lucca

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-22 00:28:00 Torino, l’ultimo titolo di:LECCE – Sconfitta di misura per il Lecce battuto per 1-0 in casa dall’Udinese con iltrasformato daal 30?. Un calcio diassegnato dopo la revisione al Var che non ha convinto l’allenatore dei giallorossi Marco Giampaolo che in conferenza stampa ha espresso la sua contrarietà: “Ho rivisto diverse volte l’episodio: non è mai, non capisco perché il direttore di gara venga richiamato al VAR. Non si parla nemmeno di rigorini, è assurdo. Questa è una dinamica di gioco, ma che roba è? Questa è da. Abbiamo perso la partita, ma è un discorso diverso. Questi non sono rigori, è nulla. Guida è al VAR, è un arbitro di livello e sono sorpreso. Diventa complicato commentare questa gara“.Giampaolo sulla partita“Abbiamo faticato molto a prenderli, siamo stati meno reattivi di loro dal punto di vista fisico anche sulla rapidità.