Napolipiu.com - Tuttosport: “Conte torna a fare il comandante”

Leggi su Napolipiu.com

: “il”">Il Napoli di Antonioè pronto a voltare pagina dopo tre pareggi consecutivi che hanno leggermente rallentato la corsa degli azzurri verso lo scudetto. La sfida contro il Como di domani (ore 12:30) rappresenta un’occasione cruciale per rilanciare le ambizioni e consolidare il primato in classifica.Come sottolinea Raffaele Auriemma suha dimostrato più volte di sapersi reinventare: è stato mental coach, manager sul mercato, sarto tattico e capo popolo, alternando strategie e ruoli per mantenere il Napoli competitivo anche nei momenti più difficili. Oraa vestire i panni del “”, pronto a guidare la squadra in un momento chiave della stagione.Emergenza infortuni e la forza della resilienzaIl percorso dial Napoli è stato costellato da assenze pesanti.