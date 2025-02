Terzotemponapoli.com - Tutto su Como – Napoli

Per la 26ma giornata del campionato di Serie A, ildi Antonio Conte, dopo tre pareggi consecutivi, affronta allo Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia, domenica 23 febbraio ore 12:30, ildi Cesc Fabregas. In attesa dello scontro diretto contro l’Inter, agli azzurri occorre una vittoria per potersi presentare al Maradona e disputare un match che, pur mancando ancora molte giornate al termine del massimo torneo nazionale, che disputerebbero, contro la squadra di Inzaghi, da primi in classifica. Ilè una compagine difficile da affrontare in un momento favorevole dovuto a Fabregas che sta dotando la compagine lariana di un gioco caratterizzato da una notevole proposizione offensiva. I giocatori del tecnico spagnolo, oltre ad essere pericolosi quando avanzano con la palla tra i piedi, sono anche abili nelle sortite offensive senza palla, dandone mera dimostrazione proprio nell’ultima giornata.