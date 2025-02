Linkiesta.it - Tutti i modi per dire «vicino», spiegati dall’Accademia della Crusca

TrattoCominciamo colche, nello stesso àmbito semantico, sono disponibili, come vedremo, altri aggettivi, spesso presentati come sinonimi nei dizionari, ma in realtà non sempre sovrapponibili per significato o per contesto d’uso: finitimo e contermine; ravvicinato, accostato (nell’uso toscano accosto), attaccato (di uso familiare; regionalmente, anche appiccicato); e i più generici prossimo,, circostante e circon. In vari quesiti posti dai lettori traspare l’aspettativa di un chiarimento che possa essere rilevante per la corretta lettura di una norma o per fini giudiziali: a questo proposito, dopo una disamina dei singoli quesiti e delle rispettive risposte, aggiungeremo una postilla finale.Adiacente: costruzione e significatoIl primo quesito («È più corretto“adiacente la casa” oppure “adiacente alla casa”?») ci viene posto da otto lettori e lettrici, di varia provenienza.