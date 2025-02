Ilgiorno.it - Tutta San Biagio si mobilita per l’arcivescovo

Tornerà “nella sua vecchia casa” da arcivescovo. Sono passati 25 anni da quando Alberto Torriani era “solo” un don come tanti e come primo incarico appena ordinato sacerdote metteva piede alla parrocchia di San, dove sarebbe rimasto per 11 anni come vicario parrocchiale, responsabile della pastorale giovanile dal 2003 al 2011 e assistente e vicepreside delle scuole parrocchiali San. E poi rettore a Gorla Minore e al Collegio San Carlo a Milano. Oggi alle 15 monsignor Alberto Torriani, nel Duomo di Milano, sarà ordinato arcivescovo della diocesi di Crotone Santa Severina. Un’occasione che i suoi ex parrocchiani non si lasceranno sfuggire, visto che una delegazione di un centinaio di persone sarà presente alla messa davanti alMario Delpini. Ma non solo. Il nuovo arcivescovo tornerà proprio a Sanl’8 marzo, dove alle 18 celebrerà la messa, alla presenza di quelli che erano stati i suoi parroci, monsignor Maurizio Rolla e Marco Oneta.