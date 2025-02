Liberoquotidiano.it - "Tutta l'Italia" di Gabry Ponte l'ideale per Eurovision

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'idea ha qualcosa di agonistico, sportivo, quasi epico. Da quando l'Estonia ha annunciato che all'Song Contest parteciperà con un brano, Espresso Macchiato, in cui il rapper Tommy Cash canta in unno e in inghese maccheronico un rap in cui prende in giro il nostro Paese, i social si sono scatenati tra l'indignato e il rabbioso, anche se farsi una semplice risata sarebbe stato più salutare. «Questo va arginato», si legge un po' ovunque. Ed ecco l'idea suggestiva: visto che il vincitore di Sanremo, Olly, tentenna, perché non mandare all'quello che è a tutti gli effetti il nuovo inno nazionale, ossial'di, tormentone martellante di Sanremo e del post Sanremo. Olly, in quanto vincitore del Festival della canzonena, è colui cui spetta di diritto partecipare alla kermesse europea che si terrà in Svizzera, a Basilea, ma il giovane è indeciso: a maggio ha l'agenda fitta di concerti che i suoi fan attendono con ansia, lui non li vuole deludere.