Turni massacranti nell’azienda tessile e lavoratori irregolari | la procura di Prato sequestra i capannoni

– Sfruttamento del lavoro in un’aziendate le quote di Arte Stampa Srl e idi produzione. Lo ha stabilito ladivisto che dopo l’arresto di due imprenditori titolari della stessa le attività erano continuate con le stesse modalità. Le accuse alla base del procedimento sono intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono statiti anche i locali dell’azienda specializzata in stampa di abiti da donna e di quanto contenuto neie le possidenze immobiliari e mobiliari dell’impresa.Sebbene fosse stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari nei loro confronti per l’assunzione di persone prive del permesso di soggiorno, confermata dal tribunale del riesame, l’attività imprenditoriale è continuata e si è reso, pertanto, necessario adottare il provvedimento di sequestro.