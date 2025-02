Lanazione.it - Turisti con il contagocce. Il nodo infrastrutture strozza la Grotta del Vento

Valle del Serchio (Lucca), 22 febbraio 2025 – La viabilità della Valle del Serchio è sempre più al centro di polemiche e riflessioni su quanto sia inadeguata ai tempi attuali con tutte le problematiche rappresentate da tratti che risalgono al ‘900, quando il transito era ridotto in termini numerici e i mezzi in circolazione avevano dimensioni molto dissimili da quelle odierne. Strette, sconnesse e di difficile percorrenza, le strade sono indicate come principali responsabili di un mancato sviluppo sia economico siaco delle cosiddette aree interne. Un caso su tutti, particolarmente emblematico e che sembrerebbe non riuscire a trovare una soluzione concreta, nonostante promesse e progetti continuamente in divenire, è quello delladelin Garfagnana: attrazioneca di fama internazionale e vero gioiello della Valle, della Provincia e della stessa Regione Toscana.