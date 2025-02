Ilgiornaleditalia.it - Tumori, Pravettoni (Ieo): "Psiconcologo strutturato solo nel 20% dei centri"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

'Piattaforma In buona salute sostiene pazienti anche a distanza' Milano, 22 feb. (Adnkronos) - "Moltissime persone" che hanno a che fare con un tumore "hanno dei bisogni psicologici non accolti poiché in Italia, ancora oggi,il 20% deiha uno. Sono content