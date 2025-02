Ilgiorno.it - Tumore e depressione, lo Ieo di Milano lancia la prima piattaforma on line di psicologi. “Esaurimento e stress riducono le chance di guarigione”

, 22 febbraio 2025 – Nei pazienti oncologici, ansia epeggiorano la risposta alle cure anticancro ela sopravvivenza. Lo evidenziano i risultati di uno studio pubblicato su "Nature Medicine" e condotto su 227 pazienti condel polmone non a piccole cellule in stadio avanzato e trattati ina con farmaci immunoterapici. A due anni, solo il 46% dei pazienti con diemozionale, in particolare ansia e, era vivo rispetto al 65% delle persone colpite dal carcinoma polmonare ma senza segni di disagioco. In Italia lo psicologo dedicato all’oncologia è presente, sulla carta, in circa la metà dei centri, in realtà solo il 20% delle strutture dispone di professionisti formati per affrontare il disagio mentale determinato dal cancro.