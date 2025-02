Secoloditalia.it - Trump smentisce la visita a Mosca il 9 maggio: «Non è vero». La partita ucraina tra indiscrezioni e fake

Con un categorico «no, non è», Donaldha smentito le notizie di stampa secondo cui avrebbe avuto intenzione di andare in Russia il 9, data in cuicelebra il Giorno della Vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale e che si è caricata di nuovi aspetti simbolici dopo l’invasione dell’. L’indiscrezione, cheha di fatto derubricato a, è comparsa in particolare sulla stampa francese e a chiederne conto al presidente Usa sono stati i giornalisti durante un incontro alla Casa Bianca.lail 9È stata invece una fonte rimasta anonima a smentire, parlando con Sky News, l’indiscrezione secondo cui l’sarebbe pronta a firmare a breve un accordo con gli Usa sulla gestione delle terre rare, con la cessione di importanti diritti minerari a Washington.