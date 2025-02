Thesocialpost.it - Trump minaccia Zelensky: “Vogliamo le terre rare”

Negli ultimi giorni, il presidente degli Stati Uniti Donaldha riacceso il dibattito sulla guerra in Ucraina con dichiarazioni che stanno facendo discutere la comunità internazionale. Durante un incontro nello Studio Ovale,ha affermato di essere vicino alla firma di un accordo da 500 miliardi di dollari con Kiev per lo sfruttamento delle, risorse fondamentali per l’industria tecnologica e della difesa.Un’intesa strategica sulle risorseL’Ucraina è ricca di giacimenti di, minerali essenziali per la produzione di microchip, batterie e altri componenti ad alta tecnologia. Gli Stati Uniti, che negli ultimi anni hanno cercato di ridurre la loro dipendenza dalla Cina per l’approvvigionamento di questi materiali, vedono in Kiev un partner strategico. “Abbiamo speso centinaia di miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina, oraessere trattati allo stesso livello dell’Europa”, ha dichiarato, facendo riferimento alla sproporzione nei contributi tra Washington e i paesi europei.