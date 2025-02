Ilrestodelcarlino.it - Truffatori in trappola. Sottratti soldi e oro a un’anziana: arrestati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dai carabinieri dopo aver truffatoa Forlì. In manette sono finiti due 31enne di Napoli già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati bloccati in auto dai militari dell’Arma della stazione di Castrocaro Terme. A conclusione degli accertamenti l’intera refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria; i due, dopo la convalida dell’arresto del giudice per le indagini preliminari, ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari nello loro abitazioni di Napoli. Il colpo deiemerge dopo un controllo in strada dei carabinieri di Castrocaro. I due, noti per pregresse vicende, e uno di loro anche sottoposto ad obbligo di dimora nel luogo di residenza, vengono trovati con una modica quantità di droga e un consistente quantitativo di denaro contante, circa 3mila euro; in più i militari scoprono anche svariati monili in oro, nonché una carta di credito intestata a un’altra persona.