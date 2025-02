Abruzzo24ore.tv - Truffa telefonica a Casoli: anziano perde 18.000 euro con falso bonifico

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Chieti - Un 74enne diingannato da finti operatori bancari e carabinieri, effettua undi 18.000per "proteggere" i suoi risparmi. A, un uomo di 74 anni è stato vittima di una sofisticataorchestrata da una 46enne di Afragola (Napoli) e una 35enne di Minturno (Latina), entrambe con precedenti penali. Le due donne, insieme a due complici ancora da identificare, hanno contattatomente l', facendogli credere che il suo conto corrente fosse stato compromesso. Uno deitori si è spacciato per un operatore antifrode, mentre un altro ha finto di essere un maresciallo dei carabinieri, utilizzando un numero telefonico falsificato per farlo apparire come quello della stazione dei carabinieri di. Convinsero così la vittima a trasferire 18.