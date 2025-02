Ilgiorno.it - Trovato con droga e fuochi d’artificio. Arrestato un 42enne

VAILATE (Cremona)Guai grossi per unsorpreso con in auto 1.100 grammi di hashish e con a casa altrae 122. I carabinieri mercoledì pomeriggio hanno fermato un’auto per controlli in territorio di Vailate. La vettura con ila bordo proveniva dalla bassa bergamasca. Una volta fermato l’uomo, in regola con documenti suoi e dell’auto, ha consegnato ai militari un sacchetto contenente 3.5 grammi di hashish. Questo però non è stato sufficiente perché i carabinieri lo lasciassero continuare nel suo viaggio. Dalla vettura, infatti, proveniva un fortissimo odore di hashish. I militari hanno controllato l’auto e sotto un sedile sono saltati fuori 1.100 grammi di hashish in panetti. A quel punto ilè stato, mentre una pattuglia si è portata a casa sua per una perquisizione che ha dato i suoi frutti.