Tricolori di atletica | attesa per Barontini

Simoneè pronto. A dare l’assalto al tricolore. Nella seconda delle due giornate di campionati italiani assoluti indoor, l’evento principale della stagione invernale. Tante stelle attese al via al PalaCasali di Ancona in questo fine settimana in una rassegna che all’inizio della seconda giornata, dalle ore 13, vivrà le emozioni della cerimonia per celebrare i vent’anni del PalaCasali, sempre più la casa dell’al coperto in Italia. Poi nel pomeriggio toccherà a uno degli atleti marchigiani più attesi, Simone, classe 1999, che punterà di nuovo al podio negli 800 metri e alla ricerca del riscatto in una stagione finora condizionata dai postumi dell’influenza. Dopo il buon esordio nei 400 metri di gennaio, con il successo in 47’’39 sulla pista di casa, l’anconetano delle Fiamme Azzurre è stato costretto al ritiro nel meeting francese di Liévin della scorsa settimana, ma è pronto a giocarsi le sue carte.