Trento, poliziotta transgender picchiata da gruppo ultras

Unaè stataa sangue da trein un locale dinei pressi dello stadio 'Briamasco'. L'episodio è accaduto alle ore 3 delle notte fra il 14 e il 15 febbraio scorso, ma la notizia è trapelata in queste ore. Vittima della brutale aggressione è stata unadi 53 anni in servizio a Verona che è in fase di completamento del percorso di transizione sessuale per diventare donna dopo essere nato uomo. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda, la, come lei stessa ha riferito, sarebbe stata aggredita eda tre persone note alle forze dell'ordine perché consideratedella tifoseria 'Nuova Guardia' che supporta la squadra di calcio dell'AC. Uno dei tifosi ha prima dato una spallata alla, che era fuori servizio, e poi l'ha insultata.