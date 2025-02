Tg24.sky.it - Treni, in estate aumento dei tempi di percorrenza per i cantieri: le tratte coinvolte

Non sarà un’facile per chi si sposta in treno. Ferrovie dello Stato ha annunciato che nei mesi più caldi dell’anno numeroseferroviarie sarannoin lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete, condiche arriveranno a essere aumentati anche di 90 minuti. I lavori interesseranno sia le linee ad alta velocità che quelle regionali, con un impatto significativo sulla mobilità di milioni di passeggeri. Le interruzioni dovute ai, ha spiegato Fs, provocheranno sì una marcia più lenta deiper via delle alternative studiate da Rfi ma “preservano la mobilità delle persone e adeguati volumi di offerta dei”. Tra leinteressate ci sono anche le due “dorsali” più trafficate del Paese, la Milano-Bologna e la Firenze-Roma.