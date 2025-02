Fanpage.it - Treni, arrivano ritardi sui tempi di percorrenza per lavori: cosa cambia e da quando, l’annuncio di Fs

Stanno per arrivare nuovie allungamenti deidisulle principali tratte dell'alta velocità per la prossima estate, in particolare ad agosto. A causa deisulle linee ferroviarie, i convogli ditalia e Italo subiranno notevoli: un’ora in più sulla Milano – Bologna e Milano Genova, 40 minuti in più sula direttissima Firenze Roma e addirittura 90 minuti in più sulla Milano Venezia.