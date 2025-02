Ilrestodelcarlino.it - Trecentomila euro per rifare marciapiedi e asfalto in via Costa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Viava verso la riqualificazione. Approdaerà sul tavolo del consiglio comunale di mercoledì prossimo la variazione di bilancio che consentirà di mettere a disposizione 300milaper la risistemazione deie dell’di via, una delle principali arterie della città. "La strada attende da anni un intervento importante come questo – spiegano la sindaca Foronchi e l’assessore Uguccioni -. Con l’approvazione della variazione libereremo le risorse necessarie perla via. Isaranno interamente rifatti e poi procederemo con la riasfaltatura della strada. Questo è solo uno degli interventi del grande piano di manutenzione sulla città che stiamo portando avanti. Cattolica è una città che cambia e lo si vede dai cantieri su cui stiamo lavorando, dai più grandi come quello ai Giardini De Amicis o della nuova scuola Repubblica; fino agli interventi nelle strade come ad esempio via del Giglio".