Ilpiacenza.it - Tre titoli nazionali per Piace Skaters al trofeo Skate Italia 2025

Leggi su Ilpiacenza.it

Per il terzo anno consecutivo è il pattinodromo “Ex Gesuiti” di Pescara la sede dei Campionatini Indoor di Pattinaggio corsa, con trentatricolore in palio, più di 1200 atleti partecipanti ed oltre 80 società provenienti da tutta. Nel primo weekend di gare, andato in scena.