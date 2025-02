Ilgiorno.it - Tre lettere per dire tante cose

Magni La risposta che il Carletto ha dato all’amico “Burtull“, quando questi, al bar, gli ha chiesto se gli era piaciuta la gita alla quale, qualche giorno prima, aveva compiuto assieme ai parrocchiani per visitare una città d’arte è stata: "öff". Con quel "öff", ha detto più. Prima di tutto ha risposto "no", la gita non gli era piaciuta, ma anche che non gli aveva interessato niente. Poi con questo "öff" Carletto voleva sotto intendere che non voleva ricordare quell’escursione. Insomma con quell’ "öff", intendeva esprimere un certo fastidio nel parlarne. Quindi con queste termine, di sole tre, il nostro bel dialetto gode della facoltà di esprimere molte: una negazione, un senso di noia, di menefreghismo, di distacco dallee dagli argomenti che vengono trattati in quel momento.