’Tre giorni’ stasera al Cineteatro San Filippo Neri

Prosegue la stagione teatrale ’Essere Umani’, alSan, a cura di Caleidoscopio Aps. Ad andare in scena,alle 21.15 sarà, di Federico Malvaldi, con Daniele Paoloni, Francesca Astrei, Veronica Rivolta, Luca Carbone: una produzione La Compagnia Mauri Sturno in collaborazione con Remuda Teatro. "Attorno al teatro, una grande famiglia. Sta iniziando un nuovo anno pieno di novità per la CaleidoFamily: far parte della CaleidoFamily significa entrare in un gruppo di persone che gravita attorno alSan, che crede e condivide i valori di Caleidoscopio Entra anche tu a farne parte!", è l’invito dell’associazione. Acquisto biglietti https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/plan-bi-san-benedetto-del-tronto. Stefania Mezzina